СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии

Информационное издание «Коммерсантъ», сославшись на собственный источник в военной авиации, сообщило, что группе расследования удалось выяснить новую информацию о падении Ан-26 в Сирии, подтверждающую ее технический характер.

Собеседник издания сообщил, что во время посадки на базу Хмеймим летчики столкнулись с проблемой, мешавшей им управлять самолетом. По его словам, когда пилоты выпустили закрылки, один из них попросту отлетел от воздушного судна. В результате оно накренилось в сторону и рухнуло на землю. В подобной ситуации даже опытные летчики не смогли бы ничего предпринять.

Напоминаем, что в Сирии 6 марта рухнул военный транспортник. Данная авиакатастрофа унесла жизни 39 человек.