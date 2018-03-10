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В ФОКУСЕ

СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Информационное издание «Коммерсантъ», сославшись на собственный источник в военной авиации, сообщило, что группе расследования удалось выяснить новую информацию о падении Ан-26 в Сирии, подтверждающую ее технический характер.

Собеседник издания сообщил, что во время посадки на базу Хмеймим летчики столкнулись с проблемой, мешавшей им управлять самолетом. По его словам, когда пилоты выпустили закрылки, один из них попросту отлетел от воздушного судна. В результате оно накренилось в сторону и рухнуло на землю. В подобной ситуации даже опытные летчики не смогли бы ничего предпринять.

Напоминаем, что в Сирии 6 марта рухнул военный транспортник. Данная авиакатастрофа унесла жизни 39 человек.

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