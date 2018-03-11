Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался быстрее iPhone X

Сотрудники информационного ресурса AKKet сообщили, что экспертами был проведен тест на быстродействие смартфонов iPhone X и Samsung Galaxy S9+. В результате победителем из соревнования вышел гаджет, созданный южнокорейским гигантом.

Для сравнения производительности девайсов специалисты запустили на них одинаковые сервисы и программы. Тест был осуществлен в две стадии: в первой из них программки запускались из постоянной памяти, а во второй – из оперативной. На первом этапе победу смогло одержать творение Apple, правда, отрыв от конкурента оказался не большим (всего 9 секунд).

Во втором раунде Galaxy S9+ смог значительно обойти своего соперника, выполнив поставленные задачи на 26 секунд быстрее.