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ГАДЖЕТЫ

Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался быстрее iPhone X

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категория: ГАДЖЕТЫ

Сотрудники информационного ресурса AKKet сообщили, что экспертами был проведен тест на быстродействие смартфонов iPhone X и Samsung Galaxy S9+. В результате победителем из соревнования вышел гаджет, созданный южнокорейским гигантом.

Для сравнения производительности девайсов специалисты запустили на них одинаковые сервисы и программы. Тест был осуществлен в две стадии: в первой из них программки запускались из постоянной памяти, а во второй – из оперативной. На первом этапе победу смогло одержать творение Apple, правда, отрыв от конкурента оказался не большим (всего 9 секунд).

Во втором раунде Galaxy S9+ смог значительно обойти своего соперника, выполнив поставленные задачи на 26 секунд быстрее.

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