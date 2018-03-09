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ГАДЖЕТЫ

Samsung планирует выпустить гибрид планшета и смартфона

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категория: ГАДЖЕТЫ

В американском управлении, занимающемся регистрацией торговых марок и патентов, опубликовали информацию о новой разработке южнокорейского гиганта Samsung. Новое творение производителя снова связано с переносными устройствами.

В документе, называемом просто и без изысков Display device (девайс с экраном), описывается внешний вид уникального гаджета, имеющего раскладную конструкцию. Это устройство имеет два режима работы: стандартный смартфон и небольшой планшет. Переключаться между ними можно будет в любой момент времени.

Samsung отправила заявку на патент около полутора года назад, однако провести регистрацию нового девайса она смогла лишь сейчас.

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