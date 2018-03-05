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В ФОКУСЕ

Рыбка сообщила о доказательствах вмешательства России в выборы США

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Вашукевич, получившая известность как Настя Рыбка, была арестована в Таиланде вместе с Алексом Лесли (Александр Кириллов) и другими участниками незаконного тренинга «для взрослых». После этого Настя записала видео, на котором обратилась к представителям американской прессы, сообщив, что готова представить доказательства российского вмешательства в американские выборы в обмен на свою свободу.

В своём последнем сообщении Вашукевич решила подогреть интерес американских СМИ, рассказав, что у неё есть прямые доказательства. В частности, почти 20 часов различных аудиозаписей, которые девушка делала в августе 2016 года. По её словам, на некоторых из записей есть разговоры Олега Дерипаски с другими влиятельными людьми, включая американцев. Девушка утверждает, что записи содержат прямые доказательства вмешательства России в выборы.

Несмотря на слова Насти Рыбки о том, что после экстрадиции в Россию с ней может произойти «нечто странное», представители США ответили фактическим отказом, пояснив, что рассчитывать на политическое убежище, о котором просит Вашукевич, могут только люди, находящиеся на территории Соединенных Штатов.

Также Вашукевич публиковала видео, в котором сообщала, что может помочь разоблачить Трампа.

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