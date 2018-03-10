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ТЕХНОЛОГИИ

Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Джареду Ди Карло, разработчику ПО, вместе с Беном Кацем, специалистом в области роботостроения, удалось создать машину, способную собрать кубик Рубика всего за 0,38 секунды. В результате их робот поставил новый рекорд. Правда, официально их достижение пока что зафиксировано не было.

Принцип действия андроида базируется на применении камеры, с помощью которой он анализирует все стороны кубика, а затем передает полученные данные компьютерной системе, определяющей наиболее быстрый способ сборки кубика.

Затем компьютер отдает команду роботу об изменении сторон кубика для его правильной сборки. На все эти действия машине требуются доли секунды.

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