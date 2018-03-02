Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР

В рамках Медиафорума «Правда и Справедливость», прошедшего в Калининграде, президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на ряд блиц-вопросов, составленных журналистами различных изданий.

Один из последних вопросов звучал так: «В какой исторический эпохе вы бы хотели оказаться?». В ответ на это президент с уверенностью сказал, что текущая эпоха его вполне устраивает. Затем он добавил, что в прошлом его предки были крепостными крестьянами, он же сегодня – президент, чем вызвал улыбку у всех присутствующих.

Сразу же после этого ведущая спросила о том, есть ли какое-то событие в истории нашей страны, которое бы Владимир Путин хотел предотвратить. После нескольких секунд раздумий президент ответил, что такое событие имело место – развал СССР.

Помимо прочего Путин рассказал о том, верит ли в народные приметы, почему носит часы на правой руке, когда отправится на Чукотку и поделился своими мечтами.