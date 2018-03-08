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КОСМОС

Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире

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категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ

В Сети опубликован видеоролик, на котором демонстрируется тест моноплана Stratolaunch Model 351 с двумя фюзеляжами. К его отличительным особенностям относят невероятно большой размах крыльев, достигающий 117 метров. Длина этого воздушного судна превышает 70 метров.

Разработка этого самолета началась много лет назад, однако его первая выкатка была произведена лишь в прошлом году. Пока не известно, как много человек нужно для полного функционирования самолета и когда именно состоится его первый полет. Его главным предназначением станет выведение на земную орбиту новейшего космического челнока.

По словам журналистов, этот челнок представляет собой многоразовый космический корабль, создание которого финансируется Полом Алленом, соучредителем корпорации Microsoft.

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