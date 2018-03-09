Пентагон заявил о способности американских подлодок уничтожить Россию

Своеобразный ответ на недавние заявления российского президента Владимира Путина подготовил Джон Хайтен — председатель Стратегического командования ВС США. Беседуя с представителями прессы, Хайтен заявил, что «американские подлодки способны уничтожить Россию».

В своём заявлении Джон Хайтен также подчеркнул, что армия США готова абсолютно ко всем возможным угрозам и призвал никого в этом не сомневаться. Хайтен полагает, что Россия способна лишь на массированную атаку, на которую США сумеет ответить, если придётся. В завершении своей речи Хайтен сказал, что в России не знают, где именно находятся американские подводные лодки.

«Они не могут знать, где находятся наши подлодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», – резюмировал Хайтен.

Ранее мы публиковали видео с обзором военной мощи России, которая заняла второе место среди стран мира по версии портала GlobalFirePower.