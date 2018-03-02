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В ФОКУСЕ

Пентагон не удивили заявления Путина о новом ракетном оружии

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категория: В ФОКУСЕ

Представителями американского Министерства обороны было отмечено, что их не удивило сообщение Владимира Путина, лидера РФ, о наличии у России инновационного стратегического оружия. Они также заявили, что могут защитить государство от любых видов угроз.

По словам сотрудников Пентагона, ими уже были учтены новые оборонные системы, о которых сообщил российский президент. Они добавили, что их ПРО не направлено против Российской Федерации. «Нам просто нужно быть уверенными в том, что у нас имеется эффективный ядерный щит», – отметили в военном ведомстве.

Вчера, 1 марта, Путин сообщил о создании новейшей крылатой ракеты с неограниченным радиусом поражения и стратегической ракетной установки «Сармат».

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