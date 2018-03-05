Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Опубликовано видео боевого пуска ракеты «Искандер-М»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители Министерства обороны Российской Федерации опубликовали в Сети видео старта ОТРК «Искандер-М». Как известно, произошёл запуск в ходе учений. Учения проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Перед бойцам стояла цель – уничтожить командный пункт потенциального противника, находящийся на расстоянии примерно 110 километров. Для этой цели и была использована ракета. С помощью точной наводки ракетчиков ЗВО, удалось точечно поразить мишень.

Оценивая итоги учений, руководство Минобороны РФ отметило высокую точность поражения цели, слаженные действия личного состава и безукоризненно выполненный пуск. В общем, учения прошли на «отлично».

Стоит отметить, что запуск ракеты ОТРК «Искандер-М» стал заключительным этапом учений в комплексе мероприятий, направленных на переобучение ракетчиков ЗВО.

Источник видео: https://ren.tv/

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Генерал ВСУ испугался принимать военную технику из Крыма

Израильский спутник засек места базирования Су-57 в Сирии

Великобритания отправила в Ла-Манш фрегат для перехвата российских кораблей

Армия РФ по мощи заняла второе место в мире

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках