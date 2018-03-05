Опубликовано видео боевого пуска ракеты «Искандер-М»

Представители Министерства обороны Российской Федерации опубликовали в Сети видео старта ОТРК «Искандер-М». Как известно, произошёл запуск в ходе учений. Учения проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Перед бойцам стояла цель – уничтожить командный пункт потенциального противника, находящийся на расстоянии примерно 110 километров. Для этой цели и была использована ракета. С помощью точной наводки ракетчиков ЗВО, удалось точечно поразить мишень.

Оценивая итоги учений, руководство Минобороны РФ отметило высокую точность поражения цели, слаженные действия личного состава и безукоризненно выполненный пуск. В общем, учения прошли на «отлично».

Стоит отметить, что запуск ракеты ОТРК «Искандер-М» стал заключительным этапом учений в комплексе мероприятий, направленных на переобучение ракетчиков ЗВО.

Источник видео: https://ren.tv/