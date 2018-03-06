Онлайн танки нашей страны

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Разнообразие компьютерных игр и популярные современные онлайн реализации на подобии World of Tanks подогревают интерес пользователей к теме самоходных машин, дающих невероятное преимущество в военных действиях. Сегодня танковые онлайн симуляторы представлены в большом количестве и привлекают как мальчиков, так и мужчин. На сайте https://accountwot.com/accounts-world-of-tanks любой желающий сможет приобрести готовый аккаунт с прокаченным танком и приступить к боевым действиям на высоком уровне.

После Первой Мировой войны и Октябрьской революции в Союзе танкам уделяли мало внимания. Оно и понятно — во главе армии стоял Буденный, ярый “лошадник”. К наиболее удачным русским танкам межвоенных лет можно отнести легкие колесно-гусеничные танки БТ-26, принимавшие участие в боевых действиях даже в Испании. Остальные либо не заслуживают внимания, либо были выпущены в единственном экземпляре.

В 1936 году КБ Харьковского Тракторного завода был дан заказ на разработку танка А-20. Что интересно — командование изложило свои пожелания к характеристикам будущего танка, вплоть до огневой мощи, скорости, размеров и веса. Но А-20 был готов на месяц позже, чем запланировали — и главный конструктор был осужден “за срыв и саботаж”. Параллельно с А-20 в том же КБ одним из конструкторов была начата разработка принципиально новой машины. Начальство с подозрением отнеслось к инициативе, и конструкторскому коллективу пришлось работать над своим детищем в свободное время, оставаясь по ночам. Это был танк А-32

Готовый А-20 произвел меньшее впечатление, чем А-32, над которым и продолжили работу. В сентябре 1939 были внесены изменения, с одновременной сменой серийного номера. И в марте 1940 года два танка А-34 своим ходом (!) прошли 750 км от Харькова до Москвы, где и были одобрены командованием с последующим принятием на вооружение. Так появилась легендарная “тридцатьчетверка”, которая до 80-х годов ХХ столетия считалась одним из лучших танков мира.

Все, что было в танковых армиях других стран — и тяжелые немецкие “Тигры” и “Пантеры”, и американские М4 “Шерман”, и английские “Чифтен”… — уступало по суммарной совокупности характеристик Т-34 и последующим модификациям советских танков. Нужно отдать должное российским конструкторам — это первенство они удерживают и до сих пор, невзирая на всю суперсовременную электронику западных танков.

В конце 70-х годов прошлого столетия на вооружение в СССР были приняты танки Т-80. Эти танки воевали в Афганистане. Эти танки и их разновидности достались почти всем советским республикам после развала Союза. Над этими танками продолжают работу до сих пор и в украинских КБ, создавая на их базе новые модификации.

Но танкостроение не стоит на месте. Новые танки России и Украины — совсем другая история, которая пишется в наши дни. Может, она будет и вашей славной историей?