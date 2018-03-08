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КОСМОС

Очевидцы сняли на видео «огненный портал» в небе над Эквадором

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категория: КОСМОС

На территории Эквадора удалось зафиксировать невероятное и необъяснимое явление, которое было записано на камеру местным жителям.

На кадрах можно заметить огромное оранжевое святящееся пятно, расположенное посреди ярко-синего неба и медленно поднимающееся вверх. Этот объект не является небесным светилом, так как Солнце в это время располагалось в противоположной стороне.

Видеоролик моментально облетел просторы Интернета, набрав огромное количество просмотров. Некоторые пользователи отмечают, что это явление представляет собой один из признаков приближения планеты Нибиру к Земле. Другие же уверены, что в Эквадоре появился портал, ведущий в адское пекло.

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