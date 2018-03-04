Очевидец снял на видео «бешеную шестерку» в Пензе

В сети Интернет появился интересный ролик под названием «Бешеная шестерка», снятый одним из жителей Пензы на свой видеорегистратор. Очевидец отмечает, что инцидент случился в минувшую пятницу на Шуисте.

В видео можно увидеть, как автомобиль «ВАЗ» обгоняет машину автора ролика на высокой скорости. При появлении третьего авто на встречной полосе «шестерка» резко съезжает на тротуар и совершает несколько прыжков по сугробам. Затем неадекватный водитель набирает скорость и въезжает прямиком в другое транспортное средство, которое было припарковано на другой стороне улицы.

Никаких официальных данных о произошедшем нет, поэтому не известно, кто находился за рулем «бешеной шестерки».

