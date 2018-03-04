Над Екатеринбургом пролетел ослепительный метеорит

В ночь с 3 на 4 марта жителю Екатеринбурга удалось снять на свой видеорегистратор большой огненный шар. В этот же период времени небо над многими городами Южного Урала озарила мощная вспышка. Астрономы отмечают, что этим объектом являлся суперболид, пролетевший над Россией на невероятно высокой скорости.

По словам ученых, если посмотреть ролик из Екатеринбурга, то можно увидеть синюю вспышку, указывающую на высокую скорость и температуру объекта. Они добавили, что если яркость тела выше Венеры, то его относят к категории болидов, однако в данном случае ее можно было сравнить с Луной, поэтому взорвавшийся метеорит отнесли к группе суперболидов.

Специалисты отмечают, что скорость метеора составляла 30 километров в секунду, а его вес превышал 10 килограмм.

