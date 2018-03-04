На видео попало жесткое лобовое столкновение, произошедшее под Смоленском

Вчера, 3 марта, под Смоленском произошло серьезное ДТП – два легковых транспортных средства зарубежных марок врезались лоб в лоб на высокой скорости. Авария была снята на видеорегистратор одним из местных жителей.

Очевидцы случившегося заявляют, что машины получили серьезные повреждения. Остатки их передних кузовных частей разбросало по всей автотрассе. Разумеется, ДТП усложнило движение транспортных средств по дороге.

По предварительной информации, ни пассажиры, ни водители врезавшихся друг в друга машин не пострадали – все благодаря системам безопасности иномарок.

