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ЖИВОТНЫЕ

На видео попала жестокая схватка медведицы и тигра

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категория: ЖИВОТНЫЕ, ПРИРОДА

Одно из американских информационных агентств обнаружило необычную видеозапись, на которой демонстрируется битва между медведем-губачом и тигром. Ролик записан на территории Индии туристами.

По словам очевидцев, когда тигр плавал в местном озере, на горизонте внезапно возникла медведица и ее детеныш. Хищник из семейства кошачьих решил атаковать незваных гостей, посчитав водоем своей землей. Однако медведице не только удалось защитить медвежонка, но и вынудить тигра убраться восвояси.

Местные экологи отмечают, что результат данной битвы получился нетипичным, ведь тигры сильнее медведей-губачей. Медведице удалось победить из-за толстого меха и желания защитить малыша.

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