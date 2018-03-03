На видео попала жестокая схватка медведицы и тигра

Одно из американских информационных агентств обнаружило необычную видеозапись, на которой демонстрируется битва между медведем-губачом и тигром. Ролик записан на территории Индии туристами.

По словам очевидцев, когда тигр плавал в местном озере, на горизонте внезапно возникла медведица и ее детеныш. Хищник из семейства кошачьих решил атаковать незваных гостей, посчитав водоем своей землей. Однако медведице не только удалось защитить медвежонка, но и вынудить тигра убраться восвояси.

Местные экологи отмечают, что результат данной битвы получился нетипичным, ведь тигры сильнее медведей-губачей. Медведице удалось победить из-за толстого меха и желания защитить малыша.