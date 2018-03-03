На Филиппинах родился «ребенок-единорог»

Жительница Филиппин стала матерью уникального «ребенка-единорога», на голове которого обнаружился рог. Разумеется, магия тут оказалась не причем. Дело в том, что у мальчика на голове была найдена опухоль.

Специалистам медицинского центра не удалось обнаружить это заболевание при беременности, а потому его наличие сильно удивило и обеспокоило родителей ребенка.

К счастью, эта опухоль не затронула мозг малыша. К тому же она доброкачественная, поэтому врачи смогут без проблем удалить ее, и тогда мальчик быстро придет в норму. Доктора добавили, что подобная болезнь встречается у одного новорожденного из 5 тысяч.