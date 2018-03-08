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АВТО

Mitsubishi представила в Женеве обновленную версию гибридной модели Outlander PHEV

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категория: АВТО

В рамках женевского мотор-шоу представители японского автопроизводителя Mitsubishi продемонстрировали широкой публике обновленный вариант гибридного кроссовера Outlander PHEV.

Инженерам марки удалось увеличить емкость аккумулятора почти на 15 процентов, что дало им возможность установить на автомобиль генератор большей мощности. К тому же машина теперь оборудована новым двигателем, мощность которого составляет 167 «лошадок».

В обновленной версии появились два новых режима вождения: спортивный и зимний. Первый из них характеризуется наличием подтормаживаний внутреннего колеса, позволяющего водителю кроссовера легче входить в резкие повороты. Однако в Россию данную новинку завозить, скорее всего, не будут в связи со слабой развитостью инфраструктуры для электрических автомобилей.

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