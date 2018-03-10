Минитракторы и погрузчики от производителя

«Курганмашзавод» — крупное российское предприятие, изготовляющее гражданские и военные технические средства. Процесс изготовления на предприятии наступает с обработки металлов и завершается испытанием техники.

«Курганмашзавод» знают в мире из-за его армейской техники, высоко оцениваемой экспертами на почти всех интернациональных выставках. Завод занимается созданием бронированных армейских автомашин БМП2, БМП3, и ремонтно эвакуационных БРЭМЛ, также он создает вездеходы ТМ120, ТМ130 и другие. Вся техника идет на экспорт в почти все державы мира.

Минипогрузчики стали непременным атрибутом стройплощадки. Строители высоко оценили их функциональность и маневренность, и спрос на них только растет. К достоинствам погрузчика надо отнести компактные размеры, управление джойстиков и многообразное навесное оборудование. Чтобы улучшить проходимость, на заводе можно приобрести гусеничные ленты из металла. Из небольшого числа отечественных минипогрузчиков продукция этого завода остается лучшим выбором. Для эксплуатации в холодном климате минипогрузчик оборудуют подогревателем.

Завод создает много техники и для гражданского применения: компактные коммунально строительные машинки, минитракторы, авто прицепы, мксм-800. Завод осваивает и новейшие тенденции в машиностроении. Тут делаются шасси для строительно дорожной и лесо-промышленной техники, а еще завод делает снего-болото-ходы, рефрижераторные спец. автомобили, лесо-промышленные машинки. Завод создает конкурентоспособную продукцию, имеющую немалый спрос на внутреннем рынке. Особо высоко ценится универсальная коммунально строительная техника и минипогрузчики МКСМ-800. Приобрести минипогрузчик можно прямо от производителя, хотя мы советуем обратить внимание на этот магазин: http://amttraktor.ru/. Здесь вы можете рассчитывать на гарантию и прекрасные условия для покупок.

Но мы отвлеклись — давайте вернёмся к модели МКСМ-800. Модель обладает прекрасным тех. показателями. Данная автомашина комплектуется разнородным оборудованием и успешно употребляется для грузоперевозок, профилактики дорожных покрытий. Из-за собственной компактности такой погрузчик применяется в работе в тесноте. У него есть возможность скрупулезно исполнять работу там, где не имеет возможности пройти крупно-габаритная техника. Принимают на вооружение минипогрузчик и для ухода за садами и так далее. В виде подвесного оборудования на минипогрузчике употребляется ковш для копания и прочее оборудование, которое дает возможность использовать минипогрузчик для самых многообразных дел. Перемена оборудования на минипогрузчике исполняется за пару минут. В этой технике имеется быстро действующий зажим, при помощи которого рабочий заменяет оборудование.