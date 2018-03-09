Михаил Ефремов прокомментировал скандал на гастролях в самарском театре

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов дал комментарий по поводу своей «возмутительной» игры во время спектакля «Не становись чужим» британского драматурга Гарольда Пинтера, премьера которого прошла накануне, 7 марта, в Самарском театре оперы и балета.

По мнению большинства зрителей, во время выступления актер находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, путал реплики и нецензурно выражался в отношении сидевших в зале.

«Это сложная пьеса для самарского зрителя, больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду», — заявил артист.

После окончания спектакля в соцсетях появилось множество негативных отзывов недовольных зрителей, которые сообщили, что актер не только опоздал на начало выступления, но и был «неприлично пьян», забывал текст, говорил невнятно, материл зрителей. Из-за этого многие из них покидали зал, не дожидаясь конца выступления.