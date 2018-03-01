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АВТО

Массовая авария в Воронеже попала на видео

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категория: АВТО, В ФОКУСЕ

В Воронеже произошло массовое ДТП, которое очевидцам удалось снять на видео. Ролик был опубликован в социальной сети «ВКонтакте» вечером 28 февраля.

Как сообщается, авария произошла неподалёку от остановки «Улица Ильича». На видео отчетливо видно, как четыре автомобиля превратились в «паровозик», последовательно врезавшись друг в друга.

По предположению автора видеозаписи, причиной аварии стало намерение водителя одного из автомобилей повернуть. Из-за непростых погодных условий другие водители не успели среагировать на маневр и затормозить.

Как пояснили в ГИБДД, авария произошла в 18:40 из-за отсутствия необходимой безопасной дистанции между ехавшими автомобилями. В итоге «УАЗ Патриот», ехавший за «Шевроле Лачетти», врезался в иномарку. К счастью, среди людей пострадавших нет.

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