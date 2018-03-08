Летчики отработали дозаправку в воздухе в небе над Крымом на экстремальной скорости

Представители российского Минобороны заявили, что над крымским полуостровом были проведены очередные летные учения, на которых пилоты смогли успешно отработать один из наиболее трудноисполнимых воздушных маневров.

Экипажи сразу нескольких разновидностей боевых машин смогли дозаправиться в воздухе на высоте в 4 тысячи метров. Заправщиком выступил Ил-76, передавший бомбардировщикам и истребителям десятки тонн топлива.

Дозаправка осуществлялась на экстремальной скорости в 600 км/ч, причем самолеты располагались всего в 15-20 метрах друг от дружки. Маневр усложнялся тем, что он проводился ночью, поэтому видимость была минимальной.

Напомним, год назад военные летчики ЮВО отработали элементы дозаправки в воздухе Краснодарском крае и Ростовской области.