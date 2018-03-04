Ксения Собчак потребовала главу Мосгордумы извиниться и уволить напавшего на нее

Ведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак потребовала от руководителя Мосгордумы Алексея Шапошникова принести ей извинения и уволить напавшего на неё Алана Дзуцева. Информация об этом появилась в ряде российских СМИ.

Стоит напомнить, что ранее на Ксению Собчак было совершено нападение. Как написала ведущая в соцсети, на неё напал неизвестный, в результате чего она получила травму головы и ноги.

Позже появилась информация о том, что напавший на неё Дзуцев является помощником главы Мосгордумы. Пресс-служба ведомства отметила, что молодого человека нельзя назвать официальным помощником Шапошникова. Отметим, что Дзуцев напал на Собчак, нанес ей удар и облил жидкостью, выкрикивая при этом «За Жириновского».

