Конспирологи указали на попытку компании Google раскрыть секрет Антарктиды

Сторонники теорий заговоров уверены, что Google пытается убедить пользователей хорошенько присмотреться к Антарктиде. Дело в том, что если взглянуть на этот регион с использованием сервиса Google Earth и попробовать узнать погодные условия в нем (эта опция открыта не для всех), то над ним тут же появится крестик.

Некоторые считают, что это явление представляет собой обычный сбой в сервисе, но другие уверены, что американская корпорация хочет что-то показать людям. К примеру, часть пользователей считают, что этот крест демонстрирует место высадки пришельцев.

Один из комментаторов сообщил, что данный крестик похож на подсказку из игр, которая дает информацию о том, где стоит искать следующую разгадку.