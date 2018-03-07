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АВТО

Kia продемонстрировала внешний вид седана Quoris нового поколения

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категория: АВТО

Сотрудниками южнокорейского производителя Kia были выложены в Интернет дизайн-скетчи модели K900 новой генерации, которая на территории Российской Федерации известна под наименованием Quoris. Официальная демонстрация автомобиля должна будет пройти в конце текущего месяца на автосалоне в Нью-Йорке.

Одной из основных особенностей новинки окажется массивная решетка радиатора, которая изготовлена в новейшей дизайнерской концепции марки, называемой «Нос тигра». К тому же у нее появится хромированная окантовка вокруг задних фонарей и патрубок.

По словам представителей компании, инженеры сделали все возможное, чтобы приблизить новый Quoris к таким премиальным автомобилям как BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class. Что касается линейки моторов седана, то она будет включать в себя 5,0-литровый двигатель мощностью 425 «лошадок» и 3,8-литровую установку, выдающую 320 лошадиных сил.

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