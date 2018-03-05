Как правильно выбрать видеооператора для свадьбы

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Качественная видеосъемка на свадьбе очень важна. Ведь это начало истории семьи. Чтобы свадебный день не только остался в вашей памяти, но вы могли возвращаться к нему снова — следует сделать свадебный фильм.

Казалось бы, все просто! Пригласили видеооператора, он снял вашу свадьбу и вы любуетесь красивым свадебным фильмом. Однако свадебный фильм – это непростой творческий процесс. Сначала пишется сценарий, потом идет съемка, и в конце материал монтируется на компьютере. Именно в последний момент рождается свадебный фильм. К нему подбирается музыка и спецэффекты. Заключительный этап работы – разработка дизайна обложки фильма. Молодоженам сперва нужно выбрать студию. Для этого вам следует просмотреть работы операторов. Если фильмы воспринимаются легко и вам они интересны, то можете быть уверены, что вашим свадебным фильмом, сделанным этими операторами, вы тоже будете довольны. Главный вопрос, который обычно интересует пар – это вопрос стоимости видеосъемки. Если цена будет высокой, то это еще не значит, что работа будет выполнена на должном уровне. Ориентируйтесь только на позитивные впечатления от просмотра свадебных фильмов.

Наиболее простой способ узнать бюджет фильма – это взять готовый пакет услуг. В него будет входить видеосъемка, монтаж, запись на диск, оформление обложки. Можно, конечно, подобрать услуги на свое усмотрение, то есть самим установить время съемки и сложность монтажа, обсудить дополнительные услуги. К ним относятся, например, предсвадебный фильм. Это съемка романтической истории о молодых: инсценировка их знакомства, рассказы друзей о них, слайды их детских фото и т.д. Такой фильм можно показать на свадьбе на большом экране. Дополнительно можно сделать клип-версию свадьбы. Это короткий фильм, который длится около 15-20 минут. В нем содержатся только наиболее важные и яркие моменты праздника.

Следует обратить внимание не только на профессиональные, но и на личные качества оператора. Случается, что оператор требует от влюбленных чуть ли не актерского мастерства. Грамотный оператор знает, как раскрепостить человека, объяснить ему, как он должен вести себя в кадре. Например, видеооператор Олег Кобляков мастер своего дела, его опыт и талант способны создать нечто больше, чем свадебный фильм. Отзывы о его работе говорят о многом http://cinemart.pro/otzyvy. Свадебная видеосъемка – это целое искусство, и ваш свадебный фильм должен быть частью него.