Как не надо фотографироваться

В современном мире фотография стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Порой доходит даже до абсурда: «не выложила фотографию в социальную сеть, значит, ничего не было». Но согласитесь, что сейчас есть куча возможностей запечатлеть нашу жизнь и моментально отправить кадр родным или друзьям. В отличии от пленочных камер и полароидов (которые были далеко не у каждой семьи), практически у любой девушки есть телефон со встроенной камерой или цифровик. У некоторых счастливиц есть зеркальные фотоаппараты, ну или друзья, у которых есть такие камеры. В этой статье вы прочтёте и узнаете о распространённых фото-ошибках и как можно улучшить кадры с вами.

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Исправляемся

Не надо! Есть следующий ряд фото-ошибок популярный у девушек настолько, что он стал поводом для смеха в социальных сетях. Разумеется, список возглавляет фото с «утиными губами». Во-первых, если вы хотите выделить губы, лучше просто накрасить их поярче.

Во-вторых, обычная улыбка смотрится куда более привлекательно и естественно. Главная вторая ошибка – фото с руки или selfi. Если на таком кадре вы с кем-то из друзей, то это ещё можно понять и кое-как простить, но если на кадре только вы, то нужно срочно что-то делать. Почему? Всё просто. Для начала это смотрится однотипно. Инстаграм, контакт, твиттер – всё кишит такими кадрами. Вас просто не увидят. К тому же всё это смотрится так, будто вы страдаете нарциссизмом. Лучше попросите кого-нибудь из друзей или прохожих сфотографировать вас. Так вы сможете менять и ракурс, и расстояние.

Третья ошибка – фото (почему-то любимое большинства девушек) в туалете. Милые дамы, где бы этот туалет не располагался, чей бы он не был, забудьте о таких фотографиях! Если это не ванная вашего молодого человека, у которого вы живёте, и если в кадре нет любимого, уберите телефон. Есть множество прекрасных мест для фотографирования: парки, набережные, старые улицы, красивые здания, пляжи и т.д. Эти места лучше и больше подчеркнут вашу привлекательность, да и смотрятся кадры с красивым пейзажем куда интереснее.

Следующая ошибка касается позы. В последнее время у девушек появилась забавная привычка фотографироваться следующим образом: голову склоняют набок, одна рука прямая, вторая упирается в бок, ноги чаще всего «замирают в шаге» (то есть одна нога опорная, а вторая согнута в коленях). Знаете, что говорят о таких фотографиях? «Интересно, у неё что, шею заклинило?». Думаю, вы, не хоте ли бы услышать такое в свой адрес. К тому же не нужно подстраиваться под всех, выделитесь из толпы! Найдите несколько своих поз, в которых вы смотритесь выгодно и вкусно, потренируйтесь перед зеркалом, покривляйтесь перед камерой. Всё лучше, чем быть застывшей статуей с больной шеей.

Очередная ошибка – ошибка в уровне. Если вы фотографируетесь с подружками по очереди, то могу сказать наверняка, что большая часть кадров с вами сделана на уровне глаз снимающего. Попросите как-нибудь на досуге поснимать вас в разных ракурсах с разных уровней. Вы будете очень удивлены.

Последняя фото-ошибка – одиночный кадр. Полистайте снимки на телефоне, в альбомах, социальных сетях. Как много у вас кадров только с вами? А сколько кадров с кем-то? Все ваши фотографии, которые попадают в социальные сети. автоматически влияют на ваш имидж. Если у вас преобладают кадры, где есть только вы, то у людей может создаться впечатление, что вы слишком сильно себя любите. Настолько сильно, что фото с другими людьми вам чуждо. Вы же не хотите такого, верно? Организуйте серию кадров с вашими друзьями, родными, коллегами, щенятами и т.д. И близким будет приятно, и на вас будут иначе смотреть.