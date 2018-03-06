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В ФОКУСЕ

Прошли успешные испытания боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник»

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категория: В ФОКУСЕ

Концерн «Калашников» испытал новых военных роботов «Соратник» и «Нахлебник». Как отметили представители компании, испытания завершились успешно и все условные цели были уничтожены. Роботы были испытаны при сильном морозе на полигоне, расположенном в Московской области.

Стоит добавить, что на полигоне также прошли испытания пистолеты-пулеметы «Витязь», багги «Росомаха» и дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ).

Система «Нахлебник» является экспериментальной. Её главной задачей является отработка конструкторских и технологических решений, способных обеспечить малогабаритных роботов необходимыми характеристиками по скорости, маневренности и полезной нагрузке.

«Соратник» обладает большими способностями. Система была создана для поддержки боевых подразделений, разведки и разминирования территории.

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