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ГАДЖЕТЫ

Инсайдеры раскрыли технические характеристики смартфонов Moto E5

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категория: ГАДЖЕТЫ

В Twitter появились точные технические характеристики смартфонов из линейки Moto E5. Их официальная презентация должна состояться этой весной. Оказалось, что данная модель будет включать в себя три версии устройств. Первая из них будет оснащена простеньким 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD Ready. Объем ее ОЗУ равен 3 гигабайтам, а внутренней памяти – 32 гигабайтам. На задней панели установлена 16-мегапиксельная камера, а на передней – 5-мегапиксельная.

Второй вариант получит название E5 Play и будет оснащен дисплеем диагональю 5,2 дюйма. В нем установлены 2 гигабайта оперативной памяти, а емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Сзади размещена 12-мегапиксельная камера.

Третья версия называется E5 Plus. Диагональ ее экрана составляет 5,8 дюйма. Она работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 430. Компания установила в ней 3 гигабайта «оперативки» и 64 гигабайта постоянной памяти.

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