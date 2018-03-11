Илон Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy с электромобилем

Илон Маск решил опубликовать в Интернете еще один ролик с пуском Falcon Heavy, на борту которой находился личный электромобиль миллиардера. Старт ракеты произошел в начале предыдущего месяца.

К созданию этого ролика приложил руку Джонатан Нолан, известный кинорежиссер и друг Маска. Он отметил, что это видео не является тизером его нового фильма – оно представляет собой трейлер новой главы в развитии человечества.

Опубликованная запись содержит в себе новые кадры, ранее не показанные широкой публике. На ней можно увидеть подготовительные работы, реакцию людей, наблюдавших за пуском, а также кадры полета ракеты и машины в космосе. К тому же в видео демонстрируется момент падения основного ускорителя, которому не удалось попасть на плавучую платформу.

