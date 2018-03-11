Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Илон Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy с электромобилем

Дата:
категория: КОСМОС

Илон Маск решил опубликовать в Интернете еще один ролик с пуском Falcon Heavy, на борту которой находился личный электромобиль миллиардера. Старт ракеты произошел в начале предыдущего месяца.

К созданию этого ролика приложил руку Джонатан Нолан, известный кинорежиссер и друг Маска. Он отметил, что это видео не является тизером его нового фильма – оно представляет собой трейлер новой главы в развитии человечества.

Опубликованная запись содержит в себе новые кадры, ранее не показанные широкой публике. На ней можно увидеть подготовительные работы, реакцию людей, наблюдавших за пуском, а также кадры полета ракеты и машины в космосе. К тому же в видео демонстрируется момент падения основного ускорителя, которому не удалось попасть на плавучую платформу.

Источник новости

Новости по теме:

  1. NASA: пребывание в космосе изменяет ДНК человека
  2. Ученые выдвинули несколько теорий касательно появления НЛО в Антарктиде
  3. Жители Вашингтона приняли взрыв метеорита за вторжение инопланетян

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые узнали, когда Землю уничтожат астероиды

Эффектное сияние на Уране запечатлел «Хаббл»

Роскосмос продемонстрировал самую таинственную и темную область во Вселенной

Астрономы обнаружили необычный источник излучения в галактике NGC 5128

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках