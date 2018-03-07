Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского и подарил ей цветы

Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ, во время очередных теледебатов принес извинения Ксении Собчак за недавние действия Владимира Жириновского, а затем поздравил всех женщин с грядущим праздником.

По словам кандидата от КПРФ, все присутствовавшие на дебатах мужчины косвенно причастны к оскорблению Собчак, а потому он решил попросить у нее прощение за недостойное поведение Жириновского. Потом он поздравил женщин с наступающим праздником и сообщил, что стране нужно гордиться не своими истребителями, ракетами или доходами от нефтегазового сектора, а прекрасными российскими девушками.

В конце своего минутного выступления Грудинин вновь сказал, что не будет участвовать в этих подобиях на дебаты, а потому покинул студию.