Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского и подарил ей цветы

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ, во время очередных теледебатов принес извинения Ксении Собчак за недавние действия Владимира Жириновского, а затем поздравил всех женщин с грядущим праздником.

По словам кандидата от КПРФ, все присутствовавшие на дебатах мужчины косвенно причастны к оскорблению Собчак, а потому он решил попросить у нее прощение за недостойное поведение Жириновского. Потом он поздравил женщин с наступающим праздником и сообщил, что стране нужно гордиться не своими истребителями, ракетами или доходами от нефтегазового сектора, а прекрасными российскими девушками.

В конце своего минутного выступления Грудинин вновь сказал, что не будет участвовать в этих подобиях на дебаты, а потому покинул студию.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

В Раде объяснили причину сохранения украинского гражданства у Поклонской

Впервые за 40 лет во Вьетнам прибыл американский атомный авианосец

В России прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

Джигурда забрался под юбку Бузовой и расцеловал ей ноги в эфире «Дом-2»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках