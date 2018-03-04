Эксперты определили средний срок эксплуатации устройств Apple

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Специалистами из аналитической организации Asymco был рассчитан средний период эксплуатации устройств, выпускаемых американской компанией Apple. Оказалось, что он составляет около 4-х лет.

Расчеты аналитиков базируются на информации, находящейся в открытом доступе. Первым делом они выяснили, что на сегодняшний день в мире было реализовано 2 миллиарда 50 миллионов «яблочных» устройств, причем 750 миллионов девайсов уже не применяются их владельцами.

В исследовании указывается, что данный объем проданных гаджетов был накоплен во второй половине 2013 года, а с того времени прошло уже больше 4-х лет. Эксперты считают, что этот отрезок и является средним сроком применения продукции Apple.

Специалисты также отмечают, что обладатели «яблочных» устройств с каждым годом все реже меняют свои гаджеты. К примеру, около 10 лет назад средний период эксплуатации не превышал 1,5 лет.