Два автобуса столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье, есть погибшие

Страшное ДТП произошло между двумя автобусами в районе Домодедова в Московской области на трассе М-4 «Дон», в результате чего погибло два человека. Как сообщает ТАСС, одно из транспортных средств двигалось из Москвы в город Киров, а другое из столицы в Волгоград.

Причиной ДТП стали плохие погодные условия, из-за которых водитель одного из автобусов не справился с управлением, в следствии чего автобус бросило в неуправляемый занос.

На место столкновения прибыли экстренные службы. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник видео: Пятый канал.