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АВТО

Bugatti опубликовала тизер новой версии Chiron

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категория: АВТО

Представители французского автопроизводителя Bugatti опубликовали в Интернете тизер к новому варианту гиперкара Chiron. Его официальная премьера должна будет состояться на женевском авто-шоу через несколько дней. В настоящее время в Сети нет никакой информации о технических характеристиках автомобиля.

В рекламном видео, выполненном в черно-красном цвете, демонстрируются только отдельные элементы спорткара, поэтому невозможно разглядеть общую форму его кузова. Сам ролик получил довольно странное название: «Продолжаем формировать нашу категорию».

Эксперты пока не могут точно сказать, что это значит. Скорее всего, ответ мы сможем получить только в Женеве, когда стартует популярное мотор-шоу. Напомним, что оригинальная Chiron была представлена около двух лет назад. Ее главной особенностью является уникальный двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил.

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