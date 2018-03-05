Bugatti опубликовала тизер новой версии Chiron

Представители французского автопроизводителя Bugatti опубликовали в Интернете тизер к новому варианту гиперкара Chiron. Его официальная премьера должна будет состояться на женевском авто-шоу через несколько дней. В настоящее время в Сети нет никакой информации о технических характеристиках автомобиля.

В рекламном видео, выполненном в черно-красном цвете, демонстрируются только отдельные элементы спорткара, поэтому невозможно разглядеть общую форму его кузова. Сам ролик получил довольно странное название: «Продолжаем формировать нашу категорию».

Эксперты пока не могут точно сказать, что это значит. Скорее всего, ответ мы сможем получить только в Женеве, когда стартует популярное мотор-шоу. Напомним, что оригинальная Chiron была представлена около двух лет назад. Ее главной особенностью является уникальный двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил.