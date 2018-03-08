Боевики взяли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии

Исламистской организацией «Джейш аль-Ислам» была взята на себя ответственность за падение воздушного транспортника Ан-26 неподалеку от Хмеймим. Данная новость была опубликована информационным агентством Ad-Diyar.

Журналисты отмечают, что несколько боевиков атаковали российское воздушное судно, когда оно находилось в ста метрах от земли. Исламисты заявили, что они подбили Ан-26 по причине нахождения войск РФ на территории Восточной Гуты.

Напоминаем, что в минувший вторник транспортный самолет ВКС РФ рухнул в Сирии, не сумев долететь до посадочной полосы всего полкилометра. Никто из 39 человек, находившихся на борту Ан-26, не выжил.