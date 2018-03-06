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В ФОКУСЕ

Балтфлот отразил налет авиации и удар крылатых ракет условного противника

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категория: В ФОКУСЕ

В водах Балтийского моря недавно прошли боевые учения, в которых приняли участие сразу несколько кораблей Балтфлота. Они смогли быстро и четко выполнить все поставленные перед ними задачи, связанные с отражением ударов с воздуха условного противника.

Согласно сценарию тренировки сначала военным удалось зафиксировать в небе вражескую авиацию, планирующую уничтожить Балтфлот. Корабли сразу определили расположение воздушной техники условного врага (вертолеты Ка-27 и самолеты Су-24). В виде мишеней были применены специальные авиационные снаряды.

На морских суднах тут же были включены системы радиоэлектронной борьбы. Когда же цели подошли на достаточное расстояние к кораблям, они открыли по ним огонь из всех орудий. В результате все воздушные цели были подбиты.

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