Астрономы рассказали, что в 2018 году с Землей сблизятся 34 астероида

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Сотрудники центра «Антистихия» сообщили, что в текущем году неподалеку от нашей планеты пролетят 34 космических тела диаметром более ста метров. Об этом сообщает «Риа Новости».

В предыдущем году неподалеку от Земли было зафиксировано свыше семисот астероидов. Они подлетели к планете на расстояние менее десяти миллионов километров. Среди них оказалось более ста космических тел диаметром около ста метров.

Впрочем, они не относятся к группе больших астероидов – в эту категорию включают только те объекты, диаметр которых превышает одну тысячу метров. На нашей планете обнаружено почти 120 кратеров, оставленных крупными космическими телами. Один из них находится на территории России – его диаметр равен ста километрам. По словам ученых, он упал на Землю почти сорок миллионов лет назад.