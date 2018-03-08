Астрономы обнаружили структуру неизвестного происхождения вокруг звезды

Астрофизики одного из американских университетов заметили необычную структуру, которая окружает звезду HR 4796A. Она включает в себя множество обломков и облачные образования, обладающие неправильной формой. Природа ее происхождения все еще остается загадкой для ученых.

Сформированный газами и пылью объект был найден исследователями при помощи «Хаббла». Его диаметр составляет 9 миллиардов километров, то есть он в два раза превышает расстояние от нашего небесного светила до Плутона. К тому же звездный ветер постоянно выдувает частицы структуры еще дальше в космическое пространство.

Форма странной структуры асимметрична – внешне она похожа на кривой бумеранг. По словам астрономв, это связано с гравитационными полями сразу двух звезд, находящихся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга.