Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
Астрономия

Астрономы обнаружили структуру неизвестного происхождения вокруг звезды

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС

Астрофизики одного из американских университетов заметили необычную структуру, которая окружает звезду HR 4796A. Она включает в себя множество обломков и облачные образования, обладающие неправильной формой. Природа ее происхождения все еще остается загадкой для ученых.

Сформированный газами и пылью объект был найден исследователями при помощи «Хаббла». Его диаметр составляет 9 миллиардов километров, то есть он в два раза превышает расстояние от нашего небесного светила до Плутона. К тому же звездный ветер постоянно выдувает частицы структуры еще дальше в космическое пространство.

Форма странной структуры асимметрична – внешне она похожа на кривой бумеранг. По словам астрономв, это связано с гравитационными полями сразу двух звезд, находящихся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  2. В NASA разработали план по уничтожению опасных астероидов ядерными боеголовками
  3. Астрономы обнаружили звезду-вампира, пожирающую материю другой звезды

Эти новости могут вас заинтересовать

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 13 сентября из-за вспышек на Солнце

Инопланетная «радуга» расскажет о жизни на других планетах

Планета X вытеснит Уран и Нептун из Солнечной системы

Конспирологи: во время миссии «Аполлон-15» можно расслышать звуки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках