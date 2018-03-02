Агрессивный житель Хабаровска попытался попасть на концерт Бузовой

Неадекватный мужчина, личность которого пока не установлена, попытался проникнуть на концерт Ольги Бузовой, известной российской ведущей и исполнительницы. Он угрожал охране, заявив, что в его сумке лежит оружие, и он готов воспользоваться им. Данный инцидент произошел в Хабаровске.

Охранник воспринял его угрозу всерьез и тут же повалил нарушителя спокойствия на землю. Затем мужчину забрали полицейские. Свидетели произошедшего отмечают, что нападавший, скорее всего, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Некоторые пользователи отметили, что агрессивного хабаровчанина наверняка раздражали песни Бузовой и ее поклонники, поэтому он решил сорвать концерт певицы.