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КОСМОС

Жители Норвегии заметили таинственный сверкающий НЛО

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категория: КОСМОС

В северной области Норвегии местные жители увидели большой сверкающий НЛО. Некоторые уверены, что это инопланетный корабль, а другие считают, что этим объектом была ракета Falcon 9, которая сравнительно недавно доставила очередной груз на орбиту Земли.

Данный НЛО впервые был замечен в минувший четверг в небе над небольшим норвежским городком Бардуфосс. Он светился ярким белым светом, а затем вспыхнул, создав в небесах «бабочку», и пропал. Позднее его обнаружили неподалеку от Тромсе. Этот объект летел по небу практически до захода Солнца, а потом снова взорвался.

Вначале свидетели произошедшего посчитали, что этим НЛО был вертолет, но когда он вспыхнул и исчез, то они тут же поняли, что имеют дело с чем-то более необычным.

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