Жители Бразилии стали свидетелями редкого солнечного гало

Информационное агентство Globo отмечает, что жители Санта-Катарины (штат Бразилии) смогли полюбоваться удивительным оптическим феноменом, называемым гало.

Необычное явление можно было увидеть как в региональной столице, так и в некоторых близкорасположенных городах. Бразильцы тут же опубликовали снимки феномена в интернете, причем с самых различных ракурсов.

Отметим, что гало появляется рядом с сильными источниками света, например, спутником Земли или звездой. Обычно оно возникает при наличии в перистых облаках ледяных кристалликов, которые преломляют и отражают свет, придавая ему уникальный оттенок.