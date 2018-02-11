Запуск Tesla в космос не убедил общество плоской Земли в округлой форме планеты

Несмотря на недавний пуск электрокара «Тесла» в космическое пространство и появление массы фотографий в Сети, где автомобиль изображен на фоне планеты, участники общества плоской Земли остались при своем мнении.

По их словам, если частная компания показала в интернете машину в космосе, то это еще не значит, что планета круглая. Они добавили, что верящих в это людей можно причислить к новому поколению зрителей, говорящих: «это стопроцентная правда, ведь это показали по телевизору!».

Напоминаем, что в конце ноября прошлого года Илон Маск, глава SpaceX, решил подшутить над сторонниками плоской планеты, спросив у них, почему до сих пор нет общества плоского Марса. Тогда ему сказали, что Красная планета на самом деле круглая, ведь это можно легко увидеть по телескопу.