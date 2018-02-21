Японские истребители сопроводили два российских Ту-95МС над Тихим океаном

На страницах информационного издания «Красная Звезда» появились сведения о том, что отечественные бомбардировщики Ту-95МС успешно провели патрулирование над водами Тихого океана. В новости отмечается, что время от времени они сопровождались японскими истребителями.

«Российские ракетоносцы летели в группе с истребителями Су-35С. Во время патрулирования они дозаправились горючим прямо в воздухе. На некоторых стадиях маршрута к ним подлетали боевые машины военно-воздушных сил Японии», – отметили журналисты.

В сообщении также говорится, что проведенное патрулирование не нарушило никаких международных норм и правил – летчики не залетали за границы других государств.