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В ФОКУСЕ

Японские истребители сопроводили два российских Ту-95МС над Тихим океаном

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категория: В ФОКУСЕ

На страницах информационного издания «Красная Звезда» появились сведения о том, что отечественные бомбардировщики Ту-95МС успешно провели патрулирование над водами Тихого океана. В новости отмечается, что время от времени они сопровождались японскими истребителями.

«Российские ракетоносцы летели в группе с истребителями Су-35С. Во время патрулирования они дозаправились горючим прямо в воздухе. На некоторых стадиях маршрута к ним подлетали боевые машины военно-воздушных сил Японии», – отметили журналисты.

В сообщении также говорится, что проведенное патрулирование не нарушило никаких международных норм и правил – летчики не залетали за границы других государств.

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