Япония успешно запустила в космос ракету-носитель со спутником-шпионом

Японией был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя, задача которого заключается в выведении на земную орбиту нового разведывательного спутника. Трансляцию полета можно посмотреть на официальном интернет-портале японского космического агентства.

Новый спутник-шпион разработали специалисты Mitsubishi Electric. Его запуск был совершен в рамках госпрограммы Японии, направленной на обеспечение независимости страны в области сбора и анализа спутниковых данных.

Отправленный в космос спутник обладает новейшими оптическими устройствами, дающими ему возможность проводить съемку земной поверхности в дневное время. Японское правительство ежегодно тратит почти полмиллиарда долларов на проектирование и выпуск разведывательных спутников. Причиной столь больших трат являются ракетные испытания Северной Кореи.