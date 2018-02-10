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ГАДЖЕТЫ

Xiaomi Mi MEX 2S оснастят встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев

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категория: ГАДЖЕТЫ

На грядущей выставке MWC китайский производитель Xiaomi собирается продемонстрировать новое мобильное устройство под названием Mi MIX 2S. Недавно инсайдеры раскрыли технические параметры новинки.

Она получит безрамочный дисплей, который займет не всю площадь панели, так как в ее верхнем углу будет располагаться передняя камера. Однако основной особенностью гаджета станет сканер отпечатков пальцев, встроенный прямиком в экран. На задней стороне будет размещена двойная 12-мегапикслеьная камера.

В качестве процессора будет использован 8-ядерный чипсет Snapdragon 845, содержащий в себе мощный графический адаптер Adreno 630. Объем ОЗУ составит 8 гигабайт, а внутренней памяти – 256 гигабайт. К тому же инсайдеры отмечают, что корпус смартфона будет изготовлен из керамики.

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