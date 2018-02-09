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В ФОКУСЕ

ВВС Турции нанесли авиаудар по городу Африн в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Расположенный в северной области Сирии город Африн подвергся массированным авиационным ударам со стороны ВВС Турции. Это привело к панике среди местных жителей. Большинство горожан спрятались в подвальных этажах своих домов, боясь за себя и своих близких.

«Тут мы пытаемся спастись от бомбардировщиков Эрдогана. Военно-воздушные силы Турции сбрасывают бомбы на наш город. Женщины и дети постоянно находятся в страхе», – сообщил один из жителей Африна, который вместе со своей семьей укрылся в цокольном этаже дома. На данный момент времени в городе живут свыше 500 тысяч людей.

Турция атаковала Африн с целью уничтожить боевые формирования сирийских курдов. Соответствующая операция началась в конце января.

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