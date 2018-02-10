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В ФОКУСЕ

ВВС США разбомбили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9

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категория: В ФОКУСЕ

Американская военная авиация разбомбила основную часть ракеты Falcon 9, упавшей в Атлантический океан и дрейфовавшей в нем несколько дней. Данная новость была опубликована редакцией AmericaSpace, сославшейся на собственные источники.

Несмотря на расчеты ученых, ракета получила минимум повреждений после падения в воду, поэтому компания SpaceX планировала отбуксировать ее в порт. Специально для выполнения этой миссии к Falcon 9 был отправлен корабль, однако журналисты позднее выяснили, что он прибыл в гавань ни с чем.

Источники отмечают, что буксировка ракеты несла опасность для экипажа морского судна, поэтому было решено уничтожить первую ступень с помощью бомбардировщиков.

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