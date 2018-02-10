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В ФОКУСЕ

ВВС Израиля нанесли авиаудары по армии Сирии в центре страны

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категория: В ФОКУСЕ

Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько авиационных ударов по системам контроля беспилотными аппаратами, принадлежащим Ирану и расположенным в центре Сирии. Ранее израильские военные сбили иранский беспилотник на своей территории.

Данная информация была сообщена представителями пресс-службы израильской армии. Они также отметили, что было совершенно несколько точных попаданий по объекту, где осуществлялось управление беспилотными аппаратами.

Пресс-службой было также заявлено, что Израиль не оставит без внимания столь серьезное нарушение его суверенитета.

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