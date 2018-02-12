Всё о штрафах за тонировку в 2018 году

Взято с Pixabay

Сегодня мы расскажем о тонировке в наступившему. Кроме того, будут рассмотрены наказания, которые можно понести за нестандартную тонировку. Например, в 2017 году автолюбителей не только штрафовали, но и снимали номера. Мы также рассмотрим разрешения на некоторые виды тонировки, имея которые, можно не опасаться штрафов.

Какой тип тонировки допустим в 2018?

Начнем с того, какая же тонировка является дозволенной:

тонировка задних стекол автомобиля;

тонировка задних боковых стекол;

установка полосы из цветной светопропускающей пленки сверху ветрового стекла;

тонировка любых стекол автомобиля, если их светопропускание более 70 %.

В чем особенности этих видов тонировки?

Один из вопросов, которым чаще всего задаются автолюбители: какова должна быть ширина тонировочной полосы на ветровом стекле? В случае легковых транспортных средств она должна быть не более 14 см.

Другой вопрос: выпишут ли штраф, если степень пропускания света пленки для передних боковых, а также лобового стекла составит ровно 70 % ? Для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, нужно понимать, что даже стекла нового автомобиля не могут достичь пропускания света в 100 %.

Например, если новое стекло пропускает не более 94 % света, а пленка тонировки 65 %, можно вычислить конечную степень пропускаемости по формуле:

0,94 * 0,65 = 0,611, т.е 61 %

Здесь неважно, какую пленку вы используете: ту, что способна пропускать пять цветов, либо с пропускаемостью в 70 %. Наказание будет тем же.

Как получить право на тонировку?

Большинство водителей уже заметило, что на улицах иногда появляются автомобили, которые игнорируют правила тонировки. Ведь такие транспортные средства могут быть оштрафованы довольно быстро.

Однако ни все знают, что в нашей стране можно получить разрешение на тонировку. В этом случае на автомобиль можно установить абсолютно любую пленку с любой пропускаемостью.

Иногда водители интересуются, как именно получить такое разрешение. Я знаю лишь о том, что подобное разрешение можно получить только для автомобиля особого назначения. Личное транспортные средство, как известно, не относится к разряду особых.

А вот накидка на машину от солнца никаких разрешений не требует. Достаточно выбрать подходящую под свой автомобиль модель и приобрести её.

Как будут наказывать за тонировку?

В 2018 году в случае, если тонировка не соответствует техническому регламенту, на водителей допустимо наложение следующих штрафов:

500 руб;

Снятие номеров (такая практика действует с июля 2012).

При этом штраф будет одним и тем же, независимо от пропускаемости пленки, а также от того, сколько именно стекол подверглись тонировке. Нужно будет заплатить не более 500 руб.

Как именно будут сниматься номера? После того, как номера снимут с автомобиля, водитель может водить его еще в течение суток. Причем, ему разрешается двигаться лишь в места, где можно избавиться от тонировки.

После того, как тонировка будет удалена с передних боковых и лобового стекол автомобиля, номера могут быть возвращены. Для этого нужно снова поехать на место, где вас остановили.