Врачи выявили у футболиста Неймара трещину пятой плюсневой кости

Ведущий форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и уроженец Бразилии – Неймар – оказался на больничной койке из-за получения травмы ноги. Данная новость была опубликована на интернет-портале парижской команды.

Врачи провели тщательное обследование больного и выявили у него трещину пятой плюсневой кости. В результате бразильский нападающий, скорее всего, не сможет принять участие в игре с «Реал Мадридом» в рамках Лиги чемпионов, которая должна состояться в марте.

Напомним, что Наймар травмировал ногу во время встречи с «Марселем». Это произошло практически в самом конце игры, когда тренером были осуществлены все возможные перестановки, поэтому ПСЖ пришлось доигрывать матч в неполном составе.