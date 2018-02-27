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В ФОКУСЕ

Врачи выявили у футболиста Неймара трещину пятой плюсневой кости

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категория: В ФОКУСЕ

Ведущий форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и уроженец Бразилии – Неймар – оказался на больничной койке из-за получения травмы ноги. Данная новость была опубликована на интернет-портале парижской команды.

Врачи провели тщательное обследование больного и выявили у него трещину пятой плюсневой кости. В результате бразильский нападающий, скорее всего, не сможет принять участие в игре с «Реал Мадридом» в рамках Лиги чемпионов, которая должна состояться в марте.

Напомним, что Наймар травмировал ногу во время встречи с «Марселем». Это произошло практически в самом конце игры, когда тренером были осуществлены все возможные перестановки, поэтому ПСЖ пришлось доигрывать матч в неполном составе.

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